В Приднестровье сапёры изъяли случайно обнаруженные гражданами боеприпасы

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Необычную находку обнаружила 35-летняя тираспольчанка 12 июля в квартире, которую ей оставила в наследство бабушка. Во время уборки на балконе женщина нашла несколько подозрительных предметов цилиндрической формы.

На место происшествия прибыли правоохранители и сапёры, пишет mvdpmr.org. Специалисты изъяли 3 взрывпакета и отправили их на экспертизу.

13 июля также поступило сообщение об обнаружении боеприпаса. При выгрузке песка, предназначенного для укладки тротуарной плитки, строители увидели металлический предмет, похожий на снаряд, пишет источник. Взрывотехники определили, что это часть 120-миллиметровой мины времён ВОВ. Находка была изъята для дальнейшего уничтожения.

По обоим фактам проводятся проверки.