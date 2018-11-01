В Приднестровье с сегодняшнего дня разрешено использование шипованной резины

С 1 ноября в Приднестровье снимается запрет на использование ошипованных шин, который был введён с 1 апреля. Поэтому водители могут смело использовать зимнюю резину, не боясь быть за это оштрафованными.

Также ГАИ напоминает, что, согласно Правилам дорожного движения Приднестровья, в период с 1 декабря по 1 марта на транспортных средствах должны быть установлены шины, предназначенные для эксплуатации в зимнее время. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 3 расчетных уровня минимальной заработной платы.

Стоит отметить, что с точки зрения дорожной безопасности смена резины – важный момент. Летние и зимние шины различаются не только протектором, но и составом резины. Зимняя покрышка сделана из более мягкой резины, которая не затвердевает на морозе и не теряет сцепных свойств. Летние же покрышки более жёсткие, они начинают стремительно терять свои качества, если температура воздуха опускается ниже +5…+7 градусов. Соответственно, при экстренном торможении сцепление с поверхностью дороги уменьшается и увеличивается тормозной путь.

Водителям при покупке шин необходимо обратить внимание на маркировку на боковой части покрышки. Там обязательно должна быть изображена снежинка (либо на фоне горы, либо в треугольнике) с буквенным сопровождением M+S (Mud + Snow = грязь + снег). Как правило, шины с такой пометкой сконструированы таким образом, что ходовые качества по грязи и снегу лучше, чем у стандартных. Остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.