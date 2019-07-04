В Приднестровье с начала года в ДТП пострадали 12 детей

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За первое полугодие текущего года в Приднестровье в результате аварий пострадали 12 детей. 7 из них – по вине водителей, а 5 – по собственной неосторожности.

Как пишет mvdpmr.org, опасность аварий с участием детей летом возрастает. В это время дети не ходят в школы, детские сады и становятся наиболее уязвимыми, играя не только вблизи, но и непосредственно на проезжей части. По официальным данным, в июне зарегистрировали 6 случаев, когда дети получили различные телесные повреждения в результате ДТП. Четверо из них пострадали по вине водителя.

Правоохранители напоминают, что если взрослый человек заметил играющего возле проезжей части ребёнка, то он обязательно должен сделать ему замечание. Кроме того, водители должны внимательно управлять автомобилем и помнить о том, что ребёнок может внезапно появиться из-за стоящего на обочине транспорта или находящегося рядом здания.