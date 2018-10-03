В Приднестровье ребенок получил сильнейшие ожоги, случайно сев в ведро с кипятком

Несчастный случай произошёл на территории одного из частных домовладений, расположенных на улице. Фрунзе села Карагаш.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 5-летний мальчик играл во дворе перед домом. Оставшись без внимания взрослых, он оступился и сел в ведро, наполненное горячей водой.

Пострадавший был доставлен в ЦРБ, а затем переведён в Республиканский центр матери и ребёнка. Госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом «Термический ожог I и II степеней в области мягких тканей грудного отдела, спины, поясничного отдела, ягодиц, задней части бёдер». Сегодня, 3 октября, ребёнок ещё находится на стационарном лечении.