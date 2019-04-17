В Приднестровье разыскивают свидетелей ДТП

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Инцидент произошел в районе доме 77 по улице Советской пгт. Новотираспольский. Неизвестный водитель совершил наезд на припаркованный автомобиль Hyundai, после чего скрылся с места ДТП.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление марки транспортного средства и личности нарушителя. Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, просят сообщить в милицию по номеру 102 или позвонить по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.