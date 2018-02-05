В Приднестровье разыскивают сбившего велосипедистку водителя

Он не оказал пострадавшей помощь и скрылся с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, 19-летняя велосипедистка была сбита около семи часов вечера на улице Ленина села Карагаш. Удар пришёлся на заднюю часть двухколёсного транспорта, когда девушка двигалась по обочине. Водитель автомобиля не оказал пострадавшей помощь и скрылся с места ДТП.

С переломом ключицы и черепно-мозговой травмой сельчанка была госпитализирована в реанимационное отделение Центральной районной больницы. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

На установление личности и розыск водителя ориентированы органы и подразделения МВД ПМР. Предположительно, ДТП было совершено на автомобиле марки Volkswagen Passat. На месте происшествия обнаружено правое боковое зеркало чёрного цвета, на иномарке также повреждена фара, пишет источник.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности подозреваемого или о самой аварии, просят сообщить об этом в Слободзейский РОВД по телефону (557) 2-41-38 или через мобильное приложение Viber +37355724138.