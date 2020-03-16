В Приднестровье разыскивают пропавшую 8-летнюю девочку

В Приднестровье разыскивают пропавшую 8-летнюю девочку

Разыскивается Пасниченко Ксения Денисовна 2012 г. р., проживающая в с. Глиное. Вместе со своим отцом, Спиридоновым Денисом Тимофеевичем, 15 марта школьница ушла из дома.

Приметы Ксении : на вид 8-9 лет, рост 110-120 см, худощавого телосложения. Волосы светлые, кучерявые, длиной до плеч. Глаза голубые, губы средние, в ушах – серьги-гвоздики с камнями синего и зелёного цветов.

Была одета: куртка зимняя белая по колено, с цветными вставками на рукавах. Лосины чёрно-белые в полоску, шапка розовая или красная. Была обута: чёрные сапоги по колено.

Предположительно, пишет mvdpmr.org, девочка может находиться в Тирасполе, либо в селе Красная Горка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Пасниченко Ксении Денисовны, просят позвонить по телефонам: 0 (533) 8-15-29, 0 (557) 102, 0 (557) 2-41-38, Viber: +37355724138.

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