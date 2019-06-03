В Приднестровье разыскивают пропавшего более 2 месяцев назад мужчину

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Слободзейским РОВД разыскивается Вадим Васильевич Папаш 25.01.1962 г. р. Мужчина ушёл из дома утром 24 марта, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, пишет mvdpmr.org.

В день исчезновения мужчина был одет в чёрную шапку, рубашку, чёрные брюки и туфли, бежевую куртку. При себе имел: очки для зрения, мобильный телефон в корпусе тёмного цвета и 100 приднестровских рублей.

Особые приметы: при ходьбе хромает на левую ногу, левая нога короче правой на 4-5 см. На одной из кистей имеется татуировка в виде буквы «О». На животе – шрам после аппендицита.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят позвонить по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, либо по номерам: (219) 7-13-65, 0 (533) 8-15-29.