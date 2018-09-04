В Приднестровье разыскивают несовершеннолетнюю жительницу Бендер

Бурлаку Альбина Родионовна 03.03.2003 года рождения ушла на прогулку 3 сентября примерно в 19:30. До настоящего времени её местонахождение не установлено. Ранее из дома не уходила.

Приметы: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 150 см. Плечи горизонтальные; лицо круглое, бледное; лоб вертикальный. Брови дугообразные; глаза зелёные; нос малый, прямой; губы средней толщины. Волосы светло-русые, прямые, длинные, сообщили в МВД Приднестровья.

Была одета в бежевую майку с рисунком в виде солнца спереди, синие джинсы, обута в белые кроссовки 36-го размера.

Если вы располагаете информацией о местонахождении без вести пропавшей несовершеннолетней Альбины Бурлаку, сообщите по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в г. Бендеры 0 (552) 4-33-22 и 0 (552) 2-77-57, а также по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8 -15-29.