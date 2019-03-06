Пьяные посиделки для жительницы Дубоссарского района закончились ножевым ранением

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2 марта в дежурную часть отдела милиции поступил звонок из приёмного отделения ГУ “Дубоссарская ЦРБ”. Медики сообщили, что к ним поступила 35-летняя жительница села Койково в состоянии алкогольного опьянения и с ножевым ранением брюшной полости. Потерпевшая была госпитализирована в отделение хирургии.

По подозрению в причинении телесных повреждений была задержана 45-летняя односельчанка потерпевшей. Как выяснилось, приятельницы в компании мужчин распивали спиртное в доме подозреваемой. Под утро между женщинами возникла ссора, переросшая в поножовщину. Предполагаемое орудие преступления изъято, пишет mvdpmr.org.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая находится под стражей.