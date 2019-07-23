В Приднестровье разыскивают без вести пропавшего мужчину, страдающего психическим расстройством

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Разыскивается без вести пропавший Томашевский Валентин Сергеевич 1983 г. р., уроженец и житель города Рыбница. Днём 18 июля Валентин ушёл в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 34-35 лет, рост 182-183 см, среднего телосложения. Лицо овальное, бледное, брови дугообразные, глаза тёмные, нос прямой, волосы тёмные, прямые, короткие.

Особые приметы: в области пупка родимое пятно диаметром 1 см. Мизинец на правой руке трудно разгибается. Родинка в области шеи слева диаметром 0,5 см.

Ходит медленно, по характеру спокойный, стеснительный, малообщительный. Может представиться чужим именем. Мужчина страдает психическим расстройством, ранее неоднократно уходил из дома.

В день исчезновения был одет в светлый свитер, тёмно-синие джинсы. Был обут в тёмно-синие с белой полосой кроссовки 42-го размера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Валентина Томашевского, просят позвонить по телефонам: 102, 0 (555) 4-35-20, 4-06-42, 4-10-31, 4-14-75, 0 (779) 5-63-06, 0 (533) 8-15-29.