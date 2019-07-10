В Приднестровье разыскивают пропавшего мужчину

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Разыскивается Чернышев Владислав Геннадьевич 1979 года рождения. В конце мая он ушёл из дома в Григориополе в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: на вид 35–40 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, имеется лобное облысение, волосы чёрные, коротко стриженые, брови прямые, густые, нос прямой. Был одет в чёрную с надписью футболку, чёрные брюки, обут в серые кроссовки. Имеются и особые приметы: на грудной клетке шрам, ходит медленно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Чернышева Владислава, просят обращаться по телефонам: 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в городе Григориополь 0 (210)3-29-80, 3-23-65, а также по телефону доверия 0 (533) 8-15-29.