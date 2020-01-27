В Приднестровье разыскивают мошенницу, которая наживалась на одиноких пенсионерах

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В Приднестровье устанавливают возможных жертв мошенницы. Женщина цыганской наружности представляется армянским именем Иридиана. От противоправных действий 39-летней жительницы Украины в Дубоссарах пострадали две пенсионерки.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, подозреваемая входила в доверие к одиноко проживающим пожилым людям. Рассказывала, что занимается бизнесом и что на границе «застряли» две фуры с её товаром. Чтобы решить свои проблемы, она просила у доверчивых граждан деньги, которые обещала вернуть после реализации товара. В залог оставляла якобы ювелирные украшения. Доверчивые пенсионерки отдали злоумышленнице свои сбережения, взамен получили обыкновенную бижутерию. У правоохранителей есть основания полагать, что подозреваемая таким образом «зарабатывала» не только в Дубоссарах, но и в других городах Приднестровья.

Всех, кто пострадал от противоправных действий мошенницы, просят обращаться с заявлением в ближайшее отделение милиции или звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья. Информацию также можно направить посредством мобильного приложения Viber на телефон доверия МВД Приднестровья по номеру +37377781529.