В Приднестровье разыскивают еще одного без вести пропавшего мужчину

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Гулинский Алексей Николаевич 1982 года рождения с 5 мая не выходит на связь с родственниками и по месту жительства отсутствует. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.



На вид мужчине 40 лет, его рост – 180 см, он среднего телосложения. Плечи опущенные, лицо овальное, красное, волосы светло-русые, прямые, коротко стрижен. Брови дугообразные. Глаза серые. Нос прямой. Уши большие. Речь ясная, размеренная. Имеются особые приметы: шрам на левой голени размером 3–5 см.

Был одет в черную куртку, синие джинсы. Размер обуви 43–44.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (555) 4-35-20, 4-06-42, 4-10-31, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.