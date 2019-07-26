В Приднестровье разыскивают без вести пропавшую женщину (ФОТО)

0

Управление уголовного розыска устанавливает личность и местонахождение без вести пропавшей женщины.

Днём 23 июля она направлялась из Григориополя в Каменку на попутном транспорте. Около полудня находилась в Григориополе, где, предположительно, села в маршрутное такси. С этого времени её местонахождение неизвестно, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид около 40 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения. Глаза карие, волосы тёмные, голос звонкий. Была одета в синюю кофту с длинными рукавами, чёрную юбку ниже колен, чёрные леггинсы. Голова повязана платком с орнаментом. Говорит на русском и молдавском языках.

Всех, кто видел пропавшую женщину, просят сообщить по телефонам 0 (777) 7-92-28, 0 (777) 0-01-01, 0 (533) 8-15-29 или 102. Конфиденциальность гарантирована.