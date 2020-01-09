В Приднестровье разыскивается пропавший без вести подросток

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В Приднестровье разыскивается без вести пропавший Игорь Андреевич Неборский, родившийся 2 июня 2005 года. Он – воспитанник Глинойской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, днём 8 января подросток самовольно покинул территорию образовательного учреждения, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее подросток неоднократно уходил.

Приметы: на вид 14–15 лет. Рост 175–177 см, худощавого телосложения. Волосы светлые, коротко стриженые. Глаза голубые, нос прямой, губы пухлые. На левой щеке слабовыраженный послеоперационный шрам.

Был одет в светло-коричневую куртку, белый свитер с надписями чёрного цвета на английском языке и цифрами 29, чёрные брюки.

Был обут в чёрные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего Игоря Неборского, просят звонить по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29 или по телефонам Слободзейского РОВД 0 (557) 102, 0 (557) 2-41-38, Viber: +37355724138.