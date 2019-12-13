В Приднестровье разыскивается ещё один подросток, сбежавший из школы-интерната

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В Приднестровье разыскивается 16-летнй Смирнов Шандр Владимирович. 1-го декабря несовершеннолетний самовольно покинул территорию Парканской школы-интернат. Ранее он неоднократно уходил.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, глаза карие, нос прямой, волосы волнистые темно-русого цвета, голос звонкий, речь ясная, размер обуви 40-41.

Был одет: батник с капюшоном синего цвета с надписью на груди белого цвета, штаны черного цвета, кроссовки черные с вставками красного цвета. При себе имел мобильный телефон неустановленной марки без абонентского номера.

Тех, у кого есть информация о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру 102, либо по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.