В Приднестровье разыскали сбежавшего из интерната подростка

В Приднестровье разыскали сбежавшего из интерната подростка

14-летний Игорь Неборский, воспитанник школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлялся в Тирасполь. 

Днём 8 января подросток самовольно покинул территорию школы. Вечером 16 января сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних обнаружили его в городе Слободзея. Несовершеннолетний направлялся в Тирасполь, пишет mvdpmr.org. По словам беглеца, всё это время он бродяжничал.

Игорь Неборский был возвращён в образовательное учреждение. Розыск прекращён.

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