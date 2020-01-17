В Приднестровье разыскали сбежавшего из интерната подростка

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14-летний Игорь Неборский, воспитанник школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлялся в Тирасполь.

Днём 8 января подросток самовольно покинул территорию школы. Вечером 16 января сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних обнаружили его в городе Слободзея. Несовершеннолетний направлялся в Тирасполь, пишет mvdpmr.org. По словам беглеца, всё это время он бродяжничал.

Игорь Неборский был возвращён в образовательное учреждение. Розыск прекращён.