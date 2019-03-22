В Приднестровье разрешили принудительную эвакуацию оставленных в неположенном месте авто

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В Приднестровье были приняты изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, а именно в Закон “О безопасности дорожного движения” и в Кодекс об административных правонарушениях.

Принятые поправки призваны обеспечить беспрепятственный проезд экстренных и жилищно-коммунальных служб к местам назначения. Изменения также предусматривают эвакуацию оставленных в неположенном месте или брошенных транспортных средств.

Теперь органы внутренних дел или специализированная организация имеют право отбуксировать транспортное средство в сторону для ликвидации последствий непогоды, обеспечения проведения работ по уборке, ремонту или устранению припаркованного автомобиля как препятствия для въезда. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, отбуксировке подлежат те транспортные средства, чьи владельцы пренебрегают правами иных жильцов многоквартирных домов, оставляя свои авто где и как им захочется.

Брошенные автомобили, которые месяцами простаивают во дворах жилых домов, владельцы ими не пользуются либо отсутствуют в стране, подлежат эвакуации на специальную площадку, пишет источник.