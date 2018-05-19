В Приднестровье “расцвела” кража велосипедов: 11 хищений за 4 месяца

Один из таких случаев произошёл в поселке Красное Слободзейского района в ночь на 13 мая.

Так, 35-летняя женщина оставила свое двухколесное средство передвижения в подсобном помещении в в подъезде дома. Однако, пойдя в очередной раз за велосипедом, она обнаружила, что тот исчез. Женщина обратилась в милиию.

– Злоумышленника, а им оказался 35-летний сосед заявительницы, сотрудники районного отдела внутренних дел задержали 17 мая. Транспортное средство мужчина продал знакомому, – сообщает МВД Приднестровья.

По факту кражи ведётся разбирательство.

Чтобы обезопасить себя от кражи, владельцам велосипедов рекомендуют надежно пристегивать из велозамком, стараться оставлять их в объективе камеры видеонаблюдения, а также запомнить «особые приметы» своего транспортного средства. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку. Обычно злоумышленники не связываются с «мечеными» велосипедами, так как их легко опознать.