В Приднестровье проверят уличные сирены

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19 июня в 16:45 в Приднестровье будет проведён запуск сирен оповещения населения при ЧС. Звуковое сообщение продлится 1 минуту. Одновременно его услышат во всех городах и районах региона.

С помощью уличной сирены специалисты оповещают население при угрозах и непредвиденных ситуациях. Благодаря своевременному уведомлению и необходимым инструкциям в случае ЧС каждый гражданин сможет обеспечить собственную безопасность и помочь близким, пишет mvdpmr.org.

Во время проверки звуковой сирены спасатели просят сохранять спокойствие.