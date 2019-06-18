В Приднестровье проверят уличные сирены

В Приднестровье проверят уличные сирены

19 июня в 16:45 в Приднестровье будет проведён запуск сирен оповещения населения при ЧС. Звуковое сообщение продлится 1 минуту. Одновременно его услышат во всех городах и районах региона. 

С помощью уличной сирены специалисты оповещают население при угрозах и непредвиденных ситуациях. Благодаря своевременному уведомлению и необходимым инструкциям в случае ЧС каждый гражданин сможет обеспечить собственную безопасность и помочь близким, пишет mvdpmr.org.

Во время проверки звуковой сирены спасатели просят сохранять спокойствие.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md