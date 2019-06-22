В Приднестровье прошли гражданские учения по защите от наводнений (ФОТО)

В Приднестровье прошли гражданские учения по защите от наводнений (ФОТО)

Тренировку на случай возможного наводнения провели приднестровские спасатели в Меренештском лесу. На асфальтированном участке развернули палаточный городок. В нём было электричество, вода, оборудованы места для приёма пищи и отдыха, а также пожарный щит на случай возгорания.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, Меренешты – самая низкая часть Приднестровья. Когда разливается река, жители этого населённого пункта первыми сталкиваются с опасностью.

В данной связи спасатели провели разъяснительную работу среди местного населения по действиям на случай наводнения.

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