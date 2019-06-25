В Приднестровье пропал мужчина, страдающий эпилепсией

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Разыскивается Хохлов Александр Геннадиевич 1956 г. р., уроженец села Глиное Слободзейского района. Мужчина прописан в городе Слободзея, а проживал в селе Кицканы.

Как пишет mvdpmr.org, утром 22 июня Александр Геннадиевич вышел из дома в магазин в селе Кицканы, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 60 лет, телосложение среднее, рост 185 см. Лицо овальной формы, лоб высокий, глаза карие, нос большой, прямой, волосы седые, прямые, короткие.

Особые приметы: в левой верхней части головы шрам – 3 см, на правом плече выпуклая родинка. У мужчины отсутствует несколько видимых и коренных зубов. При ходьбе тянет левую ногу, речь невнятная, страдает эпилепсией.

Был одет: матерчатая кепка серого цвета, светло-бежевая рубашка в белую клетку, серые в белую клетку шорты до колен. Был обут: резиновые тапочки чёрного цвета. Размер обуви – 45. При себе имел: белый пакет, 50 рублей ПМР.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Александра Хохлова, просят звонить по телефонам: 102, 0 (552) 2-94-40, 0 (552) 2-84-17, 0 (533) 8-15-29.