В Приднестровье пропал мужчина: его разыскивают около месяца

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Слободзейским РОВД устанавливается местонахождение Телешко Сергея Васильевича 1985 г. р. Мужчина прописан в селе Суклея по ул. Гагарина, 43. Проживал в Слободзее по ул. Свердлова, 45.

Как пишет mvdpmr.org, вечером 27 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Сергей, прихватив из дома бутылку вина, ушёл в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид примерно 35 лет, рост 190 см, худощавого телосложения. Лицо овальной формы, волосы тёмные, короткие. Губы узкие, уши средние, глаза карие, брови дугообразные, нос прямой.

Особые приметы: прихрамывает на правую ногу, имеет шрамы на руках и ногах от порезов. На пальце руки татуировка в виде креста.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Сергея Телешко, просят обращаться по телефонам: 102, 0 (777) 5-03-20, 0 (533) 8-15-29.