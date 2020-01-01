В Приднестровье пройдут контрольные мероприятия по фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Они состоятся с 1 по 10 января с 09.00 до 17.00.
Сотрудники автоинспекции будут фиксировать нарушения ПДД в пределах следующих участков дорог:
г. Дубоссары – ул. Котовского, ул. Дзержинского;
с. Лунга – ул. Свердлова;
г. Григориополь – ул. Карла Маркса;
с. Красная Горка – ул. Тираспольская;
г. Тирасполь – ул. Шевченко;
с. Парканы – ул. Мира;
г. Бендеры – ул. Ермакова;
автодорога М-01 Тирасполь – Каменка (с 1 по 57 км);
автодорога М-14 Брест – Кишинёв – Одесса (с 907 км по 956 км);
автодорога Р-09 Тирасполь – Бендеры (с 1 по 13 км).
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