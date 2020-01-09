В Приднестровье произошло три пожара со смертельным исходом

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В период с 5 по 7 января в Приднестровье произошло шесть пожаров, три из них – со смертельным исходом. По предварительному заключению специалистов, во всех случаях причиной трагедий стала неосторожность при курении в постели.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 6 января пожар произошёл в частном доме в селе Кицканы. В ходе тушения на полу в коридоре пожарные обнаружили тело 48-летнего хозяина жилья с ожогами лица и конечностей. Как следует из пояснений родственников погибшего, при жизни мужчина курил, не выходя из дома.

7 января в СВПЧ Тирасполя сообщили о возгорании в квартире дома по улице Космонавтов. Во время его ликвидации пожарные обнаружили обгоревшее тело женщины. Ею оказалась 65-летняя хозяйка квартиры.

Ещё один пожар, унёсший жизнь человека, произошёл в селе Красногорка Григориопольского района. В своём доме был найден 30-летний сельчанин без признаков жизни. По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть мужчины наступила несколькими днями ранее от отравления угарным газом. В одной из комнат обнаружен обгоревший матрац и одеяло, стены дома покрыты копотью. Очевидно, произошёл пожар, который самоликвидировался из-за отсутствия притока воздуха.

Обстоятельства всех ЧП выясняются. Специалисты настоятельно призывают граждан соблюдать правила противопожарной безопасности.