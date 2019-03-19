В Приднестровье проходит операция “Внимание: пешеход”

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Её главная цель – профилактика ДТП с участием пешеходов, а также снижение травматизма, повышение культуры поведения всех участников дорожного движения, в том числе и велосипедистов.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в профилактическом мероприятии задействовано максимальное количество личного состава. Инспекторы ГАИ несут службу в местах наибольшей интенсивности движения пешеходов, велосипедистов и транспорта.

По статистике, пешеходы всё чаще пренебрегают правилами личной безопасности. И наезд на них – самый распространённый вид аварии. За два месяца 2019 года зарегистрировано 11 подобных случаев. Это 52 % от общего количества ДТП. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек, один из них – ребёнок. Эти происшествия происходят как по вине водителей (6 случаев), так и по невнимательности пешеходов (5 случаев).

Госавтоинспекторы будут обращать внимание на соблюдение ПДД водителями, которые не предоставили пешеходам преимущество в движении, и пешеходами, пересекающими проезжую часть в неустановленных местах. Операция пройдёт с 18 по 22 марта.