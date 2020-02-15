В Приднестровье проходит операция “Внимание – пешеход!”

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Профилактические мероприятия правоохранители проводят во всех уголках Приднестровья.

За первый день операции инспекторы ГАИ выявили 273 нарушения ПДД. К административной ответственности были привлечены 99 пешеходов, грубо нарушивших правила, и 27 водителей, которые не пропустили пеших граждан, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Со всеми участниками дорожного движения были проведены профилактические беседы. За незначительное нарушение гражданам выносили устное предупреждение, за серьёзное – штрафовали.