В Приднестровье проходит операция «Кристалл», направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотиков

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Оперативно-профилактические мероприятия проводятся на территории Приднестровья с 1 июля. Операция направлена на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов уделяют особенно усиленное внимание выявлению и предупреждению фактов незаконного посева и выращивания наркосодержащих растений, а также уничтожению дикорастущих всходов конопли.

Как сообщает mvdpmr.org, за первые 2 недели операции «Кристалл» выявлено и задокументировано 23 факта изготовления и хранения наркотиков или психотропных веществ. Возбуждено 5 уголовных дел за сбыт наркотических средств. За немедицинское употребление дурманящего зелья к ответственности привлечены 24 человека. На частных лиц составлено 3 административных протокола за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений на прилегающей к их домовладениям территории. Кроме того, уничтожено 114 кустов мака и более 100 – дикорастущей конопли.

Операция «Кристалл» продлится до конца сентября. Информацию о незаконном выращивании запрещённых к культивированию растений, а также об очагах произрастания дикорастущей конопли и мака можно сообщать по телефону доверия: 0 (533) 8-15-29 или по Viber +37353381529.