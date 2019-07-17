В Приднестровье продолжаются профилактические мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ФОТО)

В Приднестровье продолжаются профилактические мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ФОТО)

В рамках операции “Кристалл” сотрудники Рыбницкого ОВД провели профилактический рейд. Основная его цель – выявление и предупреждение фактов незаконного посева и выращивания наркосодержащих растений, а также уничтожение дикорастущих всходов конопли.

Как пишет mvdpmr.org, вниманием правоохранителей были охвачены сёла Станиславского и Тымковского направлений Рыбницкого района. Осматривались не только территории огородов и приусадебных участков, но и поля.

Гражданам, на чьих землях была обнаружена конопля, выписали предписания. Всего было выпущено 14 документов, в которых указано, что собственник земельного участка обязан уничтожить наркосодержащее растение в течение 24 часов.

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