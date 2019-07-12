В Приднестровье при проверке правоохранители нашли у мужчины наркотики

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10 июля сотрудники уголовного розыска в Тирасполе задержали 22-летнего молдаванина. В ходе личного досмотра у него было обнаружено три свёртка, обмотанных изолентой.

Экспертиза показала, что внутри упаковок находилось наркотическое вещество спайс, пишет mvdpmr.org. Задержанный пояснил, что нашёл свёртки на улице и оставил себе для личного употребления.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Задержанному мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.