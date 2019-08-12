В Приднестровье предложили ужесточить ответственность за сжигание бытового мусора и нарушение правил парковки

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Штрафы за сжигание бытового мусора в населённых пунктах могут увеличить. Соответствующая инициатива была принята исполнительными органами приднестровской власти.

– Принятие законопроекта обусловлено необходимостью повышения административной ответственности граждан и должностных лиц за нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами, – считает начальник местной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Василия Сотникова.

Штрафы рассчитываются в РУ МЗП (размер уровня минимальной заработной платы). В 2019 году для административных правонарушений установлен уровень РУ МЗП в 18,4 приднестровских рубля, сумма эквивалентная $1.14 по курсу местного центрального банка. Таким образом, предлагается увеличиться размер штрафа для физических лиц с 10-30 РУ МЗП до 20-50 РУ МЗП (~ $11.4-$34.2 до $22.8-$57.2). Для должностных лиц поднять с 30-50 РУ МЗП до 50-100 РУ МЗП (~ $34.2-$57.2 до $57.2-$111.4).

Как отмечают местные чиновники, только штрафами ситуацию исправить не удастся. Поэтому планируется выделение специальных зон, куда жители смогут транспортировать и временно складировать бытовой мусор (листья, ветки и т.д.), передаёт tv8.md.

Другой пакет законопроектов устанавливает правовые основания организации парковок и вводит дополнительную административную ответственность за нарушение правил парковки. Озвученной инициативой предлагается установить ответственность за стоянку транспортного средства на пешеходном переходе либо на расстоянии менее 10 метров от него, за нарушение правил парковки (в том числе на тротуаре, пешеходных дорожках, газонах), а также за движение и стоянку транспортного средства в жилой зоне.