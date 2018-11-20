В Приднестровье пожилая кишинёвка отравилась продуктами горения

Инцидент произошёл вечером 16 ноября в селе Строенцы Рыбницкого района. В одном из жилых домов было обнаружено бездыханное тело пожилой женщины.

На место трагедии прибыли сотрудники милиции, которые установили, что 65-летняя погибшая, проживавшая у родственников, была уроженкой Кишинёва.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, женщина скончалась из-за отравления угарным газом при эксплуатации отопительной печи. На месте происшествия были обнаружены остатки сгоревшей ткани и следы нагара. К тому же, из-за забитого канала вентиляции и утеплённого окна выход угарного газа был затруднён.