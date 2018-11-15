В Приднестровье пожарные пришли на помощь застрявшим на деревьях уличным котам (ФОТО)

В Тирасполе спасатели сняли с дерева кошку, которая просидела там 6 суток.

Уставшим от громкого мяуканья жителям дома по ул. 25 Октября пришлось вызвать спасателей, чтобы вызволить бездомного зверька из случайного плена. Спасатели воспользовались автолестницей, но так и не смогли снять с дерева напуганную кошку. Зверёк спрыгнул вниз и угодил прямо на заранее натянутый брезент. Испуганная, но невредимая кошка тут же убежала с места происшествия.

Второй случай с участием дворового кота произошёл во дворе жилого дома по ул. Зелинского в микрорайоне Кировский. Бедное животное провело на дереве 4 дня. Как только пожарные попытались подобраться поближе, кот сам спрыгнул с дерева и убежал.

Ещё одному уличному котенку понадобилась помощь во дворе дома по ул. Одесской. Животное не смогло самостоятельно спуститься с высокого дерева. Благодаря усилиям спасателей, котёнка благополучно сняли и отпустили.