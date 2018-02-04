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В Приднестровье полуторагодовалая девочка отравилась моющим средством

В Приднестровье полуторагодовалая девочка отравилась моющим средством

Малышка осталась без должного присмотра взрослых, будучи в гостях у бабушки. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, она добралась до моющего средства и попыталась открыть бутылочку зубами. Несколько капель токсичной жидкости оказались во рту девочки. Взрослые вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в Республиканский центр матери и ребёнка.

Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение. По факту происшествия ведётся разбирательство.

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