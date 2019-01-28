В Приднестровье полностью сгорел автомобиль: следы на снегу привели к дому поджигателя (ФОТО)

В Приднестровье полностью сгорел автомобиль: следы на снегу привели к дому поджигателя (ФОТО)

Автомобиль «Жигули» вспыхнул в селе Хрустовая Каменского района. О возгорании сообщила очевидица.

По данным МВД Приднестровья, инспекторы ГПН озвучили причину воспламенения – поджог. Правоохранители сразу установили и личность подозреваемого. Возле сгоревшего транспортного средства на свежевыпавшем снегу были протоптаны следы, ведущие к месту проживания 26-летнего молодого человека.

Мужчина сознался в содеянном. Что побудило его к подобным противоправным действиям, ещё предстоит выяснить. Автомобиль восстановлению не подлежит. Материальный ущерб составил 8 200 приднестровских рублей.

По факту поджога территориальным УСК возбуждено уголовное дело.

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