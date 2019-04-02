В Приднестровье поймали пьяного водителя, у которого никогда не было прав

В Приднестровье поймали пьяного водителя, у которого никогда не было прав

30 марта сотрудники Госавтоинспекции в Тирасполе остановили автомобиль марки Opel. От 23-летнего водителя исходил резкий запах спиртного. Он был отстранён от управления и доставлен в наркологию для медицинского освидетельствования.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водительских прав у мужчины при себе не оказалось. Впоследствии выяснилось, что документы он в принципе никогда не получал. Более того, в ноябре прошлого года его уже привлекли к административной ответственности за “управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами”.

Обстоятельства инцидента выясняются. На этот раз правонарушителю грозит уголовная ответственность.

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