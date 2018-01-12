В Приднестровье погибли двое мужчин: один выпрыгнул из окна, а другой отравился угарным газом

По обоим фактам происшествий ведутся разбирательства.

Первый инцидент произошел накануне в Слободзее. 45-летний местный житель, решив свести счеты с жизнью, выпрыгнул из окна квартиры, расположенной в своей комнате на пятом этаже общежития. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Вторая трагедия произошла в селе Спея Григориопольского района. В одном из частных домов было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Сельчанин отравился угарным газом. В помещении обнаружено тлеющее ватное одеяло, рядом с кроватью обуглился деревянный пол. По предварительной версии, причиной возгорания стал непотушенный окурок.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедших трагедий.

Ранее в Бельцах 21-летний парень выпрыгнул с 16 этажа жилого дома и разбился.