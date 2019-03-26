В Приднестровье подвели итоги операции “Внимание: пешеход!”

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Профилактическое мероприятие проходило с 18 по 22 марта. В нём было задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. Они несли службу в местах наибольшей интенсивности движения пешеходов и транспорта. Задачами госавтоинспекторов были профилактика ДТП с участием пешеходов, снижение травматизма, а также повышение культуры поведения всех участников дорожного движения.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудники ГАИ добились главной цели – ни один пешеход не пострадал. В то же время в ходе операции выявлено 858 нарушений Правил дорожного движения. Составлены административные протоколы: 66 – на водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам, 352 – на пешеходов и 11 – на велосипедистов, нарушивших правила в процессе дорожного движения. Также зафиксировано 2 факта управления велосипедом в нетрезвом состоянии.

Агитационно-разъяснительная работа была организована и во время операции: с участниками дорожного движения проводились профилактические беседы. Инспекторы ДПС информировали граждан о состоянии аварийности на обслуживаемой территории с помощью сигнально-говорящих устройств.

Как показывает анализ ДТП, в авариях, которые порой имеют трагические последствия, уносят жизни и здоровье людей, виноваты не только те, кто за рулём, но и те, кто невнимателен, беспечен при пересечении проезжей части дорог вне пешеходных переходов, на запрещающий красный сигнал светофора. Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.