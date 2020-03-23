В Приднестровье подтверждено 5 новых случаев COVID-19

В Приднестровье подтверждено 5 новых случаев COVID-19

Среди инфицированных – двое несовершеннолетних. 

Оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса сообщил о пяти новых случаях коронавирусной инфекции в Приднестровье.

– Положительный результат дали анализы пяти пациентов. Это те, которых на выходных изолировали в инфекционное отделение Слободзейской районной больницы. Среди них двое несовершеннолетних, – сообщили в пресс-центре МВД.

Ранее диагноз COVID-19 был поставлен двоим приднестровцам. 60-летняя жительница Бендер и 37-летний рыбничанин сейчас проходят лечение в коронавирусном госпитале. Всего в слободзейской больнице, по последним данным, находятся 22 человека, пишут “Новости Приднестровья”.

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