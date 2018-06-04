В Приднестровье подросток украл ноутбук “на ночь”

В Приднестровье подросток украл ноутбук “на ночь”

Сотрудниками уголовного розыска задержан 16-летний житель села Гараба. Он подозревается в совершении хищения. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, 31 мая злоумышленник с приятелем находился в гостях у 35-летнего односельчанина, проживающего на ул. Зелёной. Ранее мужчина неоднократно давал друзьям пользоваться своим ноутбуком Lеnovo.

Поздним вечером подростки разошлись по домам. Затем один из них вернулся и украл гаджет, воспользовавшись тем, что хозяин спал. Утром потерпевший заявил о пропаже в милицию.

Подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам. Как пояснил несовершеннолетний, он хотел воспользоваться компьютером, взяв его на одну ночь, а утром намеревался вернуть владельцу. Сумма ущерба составила 5 000 рублей ПМР. Похищенное имущество изъято по месту жительства подростка и возвращено заявителю. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 154 УК ПМР.

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