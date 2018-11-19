В Приднестровье подросток стащил у соседки телевизор

В Приднестровье подросток стащил у соседки телевизор

В первых числах ноября из частного дома, расположенного на улице Мира села Незавертайловка, пропал телевизор Toshiba.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, 54-летняя потерпевшая обратилась к стражам правопорядка с просьбой найти злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность предполагаемого похитителя. Им оказался 16-летний местный житель, который неоднократно бывал в гостях у сельчанки и помогал ей по хозяйству.

Подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что, зная об отсутствии хозяйки, попытался пробраться в жильё через окно, но не смог, и воспользовался тем, что входная дверь оказалась незапертой. Он вынес телевизор и продал его, а деньги потратил на личные нужды. Сумма материального ущерба, причинённого заявительнице, составила 2 888 рублей ПМР.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. Известно, что ранее несовершеннолетний уже конфликтовал с законом.

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