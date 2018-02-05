В Приднестровье пьяный водитель устроил дебош в машине ГАИ

При осуществлении охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в селе Суклея внимание инспекторов отделения ГАИ привлёк неизвестный мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, он вёл себя неадекватно, назвать свои анкетные данные, а также отвечать на иные вопросы мужчина не пожелал. Для установления личности и составления административного протокола стражи правопорядка приняли решение доставить его в РОВД.

Однако по пути правонарушитель, находясь на заднем сидении служебного автомобиля, принялся сквернословить, а затем ударил водителя. Сидевший рядом милиционер попытался его успокоить, однако распоясавшийся гражданин продолжал хулиганить, повредив ногами зеркало заднего вида и радиостанцию. После непродолжительной борьбы госавтоинспекторы надели на скандалиста наручники.

– Сначала правонарушитель, оказавшийся 43-летним сельчанином, сообщил, что он хочет сесть в тюрьму. Немного протрезвев, заявил, что вообще ничего не помнит. Мужчина прошёл медицинское освидетельствование. Прибор подтвердил, что в организме задержанного была большая доза алкоголя, – отмечает источник.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.