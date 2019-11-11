В Приднестровье пьяный пешеход угодил под колеса автомобиля

В Приднестровье пьяный пешеход угодил под колеса автомобиля

Водитель автомобиля марки “Lexus” совершил наезд на пешехода в селе Глиное. Мужчина переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в 200 метрах от пешеходного перехода. 

Как пишет mvdpmr.org, пострадавшего, жителя села 34 лет, госпитализировали в районную больницу. У него диагностированы закрытые переломы правого плечевого сустава и правой голени, а также сотрясение и черепно-мозговая травма. Предположительно, пешеход находился в состоянии опьянения. Образцы биопроб направлены на экспертизу.

По факту происшествия проводится разбирательство. Транспортное средство помещено на штрафплощадку.

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