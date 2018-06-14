В Приднестровье пьяный мужчина угрожал матери и ее сожителю самодельным пистолетом

В Приднестровье пьяный мужчина угрожал матери и ее сожителю самодельным пистолетом

Не на шутку разбушевался нигде не работающий, ранее судимый 30-летний житель села Калиновка.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина спровоцировал скандал с пожилой матерью и её 71-летним сожителем. Дебошир угрожал убить обоих, демонстрируя при этом самодельное устройство, похожее на пистолет. Опасаясь расправы, 63-летняя женщина позвонила в милицию.

Призвали к порядку правонарушителя сотрудники ГАИ. Проводится разбирательство.

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