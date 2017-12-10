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В Приднестровье пьяный мужчина изрезал ножом собственную жену

В Приднестровье пьяный мужчина изрезал ножом собственную жену

Факт вопиющего домашнего насилия был зафиксирован в селе Парканы.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, ранее судимый 45-летний мужчина избил жену, угрожая убийством. В пьяном угаре скандалист начал наносить 40-летней женщине удары ножом по различным частям тела.

— Пострадавшей удалось вырваться. Спрятавшись в соседней комнате, она вызвала милицию. Дебошир убежал из дома, но был задержан. Согласно справке городской больницы, у сельчанки зафиксированы множественные колото-резаные раны, — пишет источник.

По факту угрозы убийством ведётся разбирательство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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