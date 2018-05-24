В Приднестровье пьяному мужчине за рулём грозит уголовная статья

Приднестровец ранее привлекался за подобные нарушения к административной ответственности, а на сей раз ему грозит уголовная.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент был зафиксирован ночью на трассе Тирасполь-Каменка, когда на стационарном посту был остановлен автомобиль марки Škoda. В ходе проверки было установлено, что водитель, 51-летний ранее судимый житель поселка Новотираспольский, злоупотребил спиртным перед поездкой. Этот факт был подтверждён медицинским освидетельствованием. В связи с этим на данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя.

Ещё один водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП в городе Григориополь. Так, 28-летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen Passat выбрал небезопасную скорость и напротив ТЦ «Плаза» совершил наезд на электроопору. В результате аварии мужчина не пострадал, но в его отношении был составлен протокол об административном нарушении. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения на длительный срок.

Стоит отметить, что в апреле в Приднестровье был подписан закон, предусматривающий ужесточение административного и уголовного наказания за грубое нарушение ПДД и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Изменения заключаются в том, что если водитель транспортного средства ранее уже был привлечён к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, то в последующие разы за подобное нарушение ему грозит уголовная статья.