В Приднестровье пьяная автоледи села за руль автомобиля

Женщина однажды уже была привлечена к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, сотрудники ГАИ остановили в Первомайске автомобиль марки Ford, которым по доверенности управляла 38-летняя женщина. Регистрационные документы оказались в порядке, однако от женщины-водителя исходил запах спиртного. Анализы подтвердили, что она находилась за рулём в нетрезвом состоянии.

Как оказалось позже, в прошлом году жительница города Днестровск уже была привлечена к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Тогда суд лишил её водительских прав. На данный момент в отношении правонарушительницы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что за грубые нарушения ПДД в Приднестровье ужесточена ответственность. Соответствующий закон вступил в силу 3 мая. В частности, усилено наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Если водитель ранее был лишён прав за пьяное вождение, а затем его повторно задержали за аналогичное нарушение, то ему грозит не административная ответственность, а уголовная.