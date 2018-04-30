В Приднестровье перевернулся автомобиль: пострадал ребенок

43-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и, объезжая неровности на дороге, не смог справиться с управлением своим транспортным средством.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, машина съехала с проезжей части на правую обочину, затем в кювет, после чего перевернулась на крышу. В момент аварии в салоне авто находились ещё двое мужчин и ребёнок.

Водитель и взрослые пассажиры отделались ушибами и ссадинами. 10-месячная девочка госпитализирована в РЦМиР с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и ушибленной раны височной области.

По факту ДТП проводится разбирательство. Транспортное средство помещено на штрафстоянку.