В Приднестровье пенсионера ограбили прямо на кладбище

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Жертвой грабителя стал 70-летний бендерчанин. Инцидент произошёл днём 20 марта на местном кладбище. Пока пенсионер наводил порядок на могилах, незнакомый мужчина в открытую похитил барсетку, которая лежала на скамейке, и скрылся с места преступления.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, потерпевший обратился в милицию с заявлением и описал приметы подозреваемого. В барсетке находилось пенсионное удостоверение, дисконтная карта, ключи, записная книжка и деньги.

На следующее утро недалеко от кладбища сотрудники патрульно-постовой службы увидели мужчину, который лежал на краю дороги. Пьяного гражданина, похожего по описанию на грабителя, доставили в дежурную часть УВД. При досмотре личных вещей при нём обнаружили пенсионное удостоверение потерпевшего. Откуда у него чужой документ, 43-летний житель Бендер вспомнить не смог. Впоследствии потерпевший опознал в задержанном грабителя.

По данному факту возбуждено головное дело. Ведётся следствие.